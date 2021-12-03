Sergen Yalçın: Sonradan girenlerden katkı alamıyoruz

Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

1-0 her zaman tehlikeli bir skor

İlk yarıda oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 1-0’lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100’lük golü atamadık, bir tanesi de VAR’dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım, pozisyon yakalamışken atacaksın bu tür maçlarda. 1-0 her zaman tehlikeli bir skor bu tür oyunlarda.

Biz bunu söylemedik

60’tan sonra takım bayağı bir geri çekildi, aslında biz bunu söylemedik oyunculara, tamamen koruma hissiyle geri çekilme oldu, önceki maçların da getirdiği psikolojik baskı oldu. Bunun da sonucunda golü yedik. 2. yarıda 2-3 net pozisyona daha girdik ama bazen topun da içeri girmesi gerekiyor.

Oyuna sonradan giren oyunculardan katkı alamıyoruz

Daha becerikli, daha akıllı olmamız gerekiyor. Üzülerek söylüyorum; Bu sene maalasef oyuna sonradan giren oyunculardan katkı alamıyoruz. Can çok güzel bir gol attı. İyi de oynadı, sahanın en iyi oyuncusuydu belki de bizim adımıza.

Michy 2-3 gol atabilirdi

Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle noktaladık. Üzgünüz. Oyuncuların ilk yarıdaki istek ve arzusu gayet iyiydi. Bugün Michy 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Bu da gol atmasını engelledi. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. VAR’dan dönen golde de çok güzel bir vuruş yaptı.

Daha fazla çalışıp, kazanmaya bakacağız

1-0 her zaman tehlikelidir, yiyebilirsin. Biz de yedik ve berabere bitirdik. Beklemiyorduk. İlk yarıdan sonra rahat kazanmayı bekliyorduk ama bazen olmuyor. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışıp, kazanmaya bakacağız. N’Koudou’nun durumu herhalde yarın belli olur.