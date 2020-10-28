'Sergen Yalçın sıkıntıda'

FANATiK yazarları, Denizli galibiyeti sonrasında sert açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın’ı yorumladı.

Sergen Yalçın ne demişti?

“Biz, kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz. Yeter ki bıraksınlar işimizi yapalım. Toparlayacağımıza eminiz, oyuncularımız da inanıyor. Sosyal medyada çok üzerimize geliyorlar. Yazarlar ve yorumcular da öyle... Benim ve ekibimin aleyhinde çok üzücü şeyler yazıyorlar. Biz Beşiktaşlı olduğumuz, Beşiktaş’ı sevdiğimiz için geldik buraya. Taraftar için geldik. 1 senelik kontratım var, tazminatım yok, tek güvencem Beşiktaş taraftarı, bize destek olsunlar. Tahminim o ki Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlüğünü ben yapıyorum. Pandemi dönemi, taraftarların olmaması, ekonomik sıkıntılar, Avrupa maçlarının hazırlıksız önümüze çıkması, oynamamız gereken bir Şampiyonlar Ligi, ondan sonra UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynadık. Saçma sapan bazı şeyler oldu. Bunların karşısında çok yıprandık.”

Cem Dizdar: “Büyük takımın baskısını kaldırmak zor olur. Sergen Yalçın da bunu göğüsleyecek gibi görünmüyor. Bana kalırsa temel mesele, oynanan oyundan emin olmamak”

Oyundan emin değil

Büyük takımın baskısını kaldırmak zor olur. Sergen Yalçın da bunu göğüsleyecek gibi görünmüyor. Bana kalırsa temel mesele, oynanan oyundan emin olmamak. Son maçında 70 dakika rakibine nefes aldırmayan Beşiktaş, Josef de Souza’nın oyundan atılmasıyla ortadan kayboldu. Maç neredeyse berabere bitecekti. Bunu sadece Josef de Souza’nın yokluğuna bağlayamayız. Bu teknik bir sorundur. Yalçın ve ekibi bu teknik sorunu çözemediklerini biliyorlar. Sorunun çözülebileceğine dair umutları yüksek olmamalı ki taraftar limanına sığınıyor. Oysa sosyal medya dediği şey zaten taraftar. Haliyle kimden ne istiyor belli değil. Bu bile durumu tam olarak kavrayamadığını gösterir.

Erman Özgür: “Hocanın özellikle Welinton ile N’Sakala transferleri ve yönetimin çözemediği problemlerin saha içi yansımaları, hocayı uzun bir süre daha zorlayacak gibi gözüküyor”

Eleştiri dozu rahatsız etmiş

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilgili konuşan herkese çıkıştı. Eleştiri, elbette futbolun olmazsa olmazı. Çünkü performansa dayalı, büyük kitlelere hitap ediyor ve büyük paralar dönüyor. Hepimiz bu eleştiri kısmından payımızı aldık, almaya da devam ediyoruz. Ama Sergen Yalçın’ın aldığı eleştirilerin dozu belli ki hocayı rahatsız etmiş. Haklı olduğu yanlar olsa da özellikle Welinton ve N’Sakala transferleri, yönetimin çözemediği problemlerin saha içi yansımaları hocayı uzun bir süre daha zorlayacak gibi gözüküyor.

Serkan Akcan: “Sergen Yalçın planlamadan ve daha önceki tercihlerinden dolayı eleştirilebilir ama Denizli maçındaki performansa eleştiri yapmak haksızlık olur”

Bazıları hesap vermeli

Beşiktaş yeni sezon planlamasını çok geç tamamladığı için sıralamada bu durumda. Bunun müsebbibi yönetimin listedeki oyuncuları almaması mı, Sergen Yalçın’ın planlama ve yönetme hataları mı? Beşiktaş Yönetimi, transferde ağır kaldı. Fakat Welinton-N’Sakala transferi, Lens’in sağ bek başlayıp hak etmediği halde forma giymesi, Atiba-Dorukhan varken sağ bekte Necip ısrarı da Sergen hocanın eksisiydi. Rosier, Ghezzal ve Souza Beşiktaş’ın oyununun pozitif yöne ilerlemesine yardımcı olacağa benziyor. Denizli maçında 11’e 11 oynanan futbol son derece tatmin ediciydi. Sergen Yalçın planlamadan ve daha önceki tercihlerinden dolayı eleştirilebilir ama Denizli maçındaki performansa eleştiri yapmak haksızlık olur. Burada aynaya bakıp öz eleştiri yapması gerekenler Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic’tir.



