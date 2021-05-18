Sergen Yalçın: Sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz

İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak türkiye Kupası finali öncesinde iki gün önce lig şampiyonluğu yaşayan Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın basın karşısına geçti. Zorlu sürecin ardından ligde zafere ulaştıklarını belirten başarılı çalıştırıcı şimdi de Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla tamamlamak istediklerini belirtti. Final tarihinin erken olduğunu söyleyen Yalçın, "Tarihin en uzun sezonu. Yaşanan oyuncu kayıpları, stresler... 3 gün sonrasına böyle bir kupa maçı, ara vermeden oynatmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bu aceleye gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. 2 gündür oyuncularımız antrenman yapmıyor. Tek idmanla finale çıkacağız. Eksik oyuncumuz çok ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'Kolay olmayacak'

'Final oynayan iki takımın da kazandığını düşünüyorum' diyerek sözlerine devam eden Yalçın, "Yarın (bugün) sadece birisi sonuçlandıracak. Antalyaspor da çok doğru yerlerden geldi buraya... Verdiğimiz mücadeleyi doğal olarak sonuçlandırmak istiyoruz. Emeğin karşılığını alma müsabakası. Umarım iyi, güzel ve izleyiciyi tatmin edecek bir oyun, sonucunda bizim kazanacağımız bir kupa camiamızı fazlasıyla memnun edecektir. Ama kolay olmayacak. Ligde hedefe ulaştık. Şimdiki hedefimiz en az lig kadar değer verdiğimiz Türkiye Kupası. İnşallah orada da kupayı alıp sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz" yorumunu yaptı.

'Daha sabırlı oynayacağız'

Finalin tek maç olduğunu hatırlatan ve ona göre bir oyun planıyla oynayacaklarını vurgulayan Sergen Yalçın sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Bu maçta oyunun tamamında belirleyeceğimiz stratejiyi çok doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ersun hoca ve Antalyaspor işin savunma kısmını gerçekten müthiş yapan bir ekip. Biz de final maçı oynuyoruz. Biraz daha sabırlı oyun anlayışıyla oynayarak almamız gereken bir kupa daha var. Oyuncularımız o şekilde oynayıp, kupayı alacağız hayırlısıyla."

Atiba: İki kupa heyecan verici

Kara Kartal'ın 38 yaşındaki dinamosu Atiba Hutchinson da final öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Lig şampiyonluğu sonrasında kendilerini silkelemeleri gerektiğini dile getiren Kanadalı yıldız, "Bu sezonu harika bir sezon olarak adlandırmak için önümüzde bir maç daha var. Bu sezon kupa için de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalıştık, finale geldik. Sezonu iki kupayla tamamlamak heyecan verici. Umarım kupayı alıp bunu da başaracağız" diye konuştu.