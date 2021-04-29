Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün akşam Rizespor’u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa ilk olarak maçı değerlendiren Yalçın, “Çok zor bir maçtı, Rize deplasmanları her zaman zordur. Kolay değil. Bir de maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor, sürekli algı, Beşiktaş şurada kaybeder, burada kaybeder... Rakiplerimizin maçları yok mu? Onlar hiç puan kaybetmeyecekler herhalde! Hepsi yürekli ve karakterli oyuncular. Biz kazandıktan sonra rakiplerin ne yaptığı bizim için çok önemli değil. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Çok farklı şeyler var konuşmak istediğim ama şu anda konuşamıyorum. O da 4 haftalık süreç kaldığı için. Kimse bizim üstümüzden bir hesap yapmasın” ifadelerini kullandı.

‘Cumartesi günü göreceğiz!’

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’a da mesaj gönderen Sergen hoca, “Biz dinlenemiyoruz. Böyle bir program yapılır mı? Koca camia. Böyle bir hesap yapılır mı? Biz kime karşı mücadele veriyoruz, onu anlamadık. Zor şartlarda, oyuncularım inanılmaz bir mücadele gösteriyorlar. Aslan gibi oynuyorlar, aslan gibi kazanıyorlar. Biz Hatayspor’u aradık, maçı bir gün ileri alalım dedik. Yeterli dinlenme süremiz yok, en azından oyuncu sağlığından bahsediyoruz. Demek ki biz boşuna konuşuyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir çaba sarf ediyor, ben öyle görüyorum. Maç bitiyor, bakıyorum Hatay’ın hocası bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Şöyle olacak, böyle olacak... Göreceğiz cumartesi ne olacağını!” dedi

‘VAR devreye girmiyor!’

Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen’i de eleştiren Yalçın, “Bakıyoruz pozisyona, penaltı. Hakemi bekliyoruz, vermiyor. VAR’ı bekliyoruz, devreye girmiyor. Biz kimle mücadele ediyoruz? Biz sahada zaten mücadelemizi veriyoruz. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin” sözlerini sarf etti.