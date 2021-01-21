Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon müthiş bir performans sergiliyor ve lider konumda yer alıyor. Son olarak Karagümrük maçını 4-1 kazanan Beşiktaş böylece geride kalan 19 maçta 41 puan topladı. Zirvede yer alan Beşiktaş, rakiplerine de 45 gol attı ve 2001-02 sezonundan sonra en çok gol attığı döneme ulaştı

Beşiktaş böylece Şenol Güneş'in ilk sezonu olan 2015-16'da ilk 19 haftada attığı 44 golü de geride bıraktı. 2001-02 sezonunda Beşiktaş ilk 19 haftada 52 gol atmış sezonu da 69 golle tamamlamıştı

2020-21 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 45

2019-20 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 29

2018-19 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 32

2017-18 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 33

2016-17 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 39

2015-16 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 44

Puan bazında bakıldığı zaman ise Şenol Güneş ile şampiyonluk gelen iki sezonda da Beşiktaş 19.haftada daha çok puan almıştı. Beşiktaş, 2015-16 sezonunda 19.haftada 47 puan, 2016-17 sezonunda ise 44 puan almıştı



