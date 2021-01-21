Sergen Yalçın Şenol Güneş'i geçti
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor. Geride kalan 19 maçta 41 puan alan zirvede yer alan Beşiktaş, rakiplerine de 45 gol attı ve 2001-02 sezonundan sonra en çok gol attığı döneme ulaştı
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon müthiş bir performans sergiliyor ve lider konumda yer alıyor. Son olarak Karagümrük maçını 4-1 kazanan Beşiktaş böylece geride kalan 19 maçta 41 puan topladı. Zirvede yer alan Beşiktaş, rakiplerine de 45 gol attı ve 2001-02 sezonundan sonra en çok gol attığı döneme ulaştı
Beşiktaş böylece Şenol Güneş'in ilk sezonu olan 2015-16'da ilk 19 haftada attığı 44 golü de geride bıraktı. 2001-02 sezonunda Beşiktaş ilk 19 haftada 52 gol atmış sezonu da 69 golle tamamlamıştı
2020-21 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 45
2019-20 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 29
2018-19 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 32
2017-18 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 33
2016-17 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 39
2015-16 İlk 19 maç Beşiktaş gol: 44
Puan bazında bakıldığı zaman ise Şenol Güneş ile şampiyonluk gelen iki sezonda da Beşiktaş 19.haftada daha çok puan almıştı. Beşiktaş, 2015-16 sezonunda 19.haftada 47 puan, 2016-17 sezonunda ise 44 puan almıştı