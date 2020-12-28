Sergen Yalçın: Sen 90 dakikayı bir tane taca bağlayamazsın!

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Doğru oyunu oynadık. Sağlam durduk. Kazanacak oyunu oynadık. performanslar gerçekten iyiydi. Yılı da galibiyetle noktaladık. Sivasspor çok iyi bir takım. Çok fazla sorunu atlatmış bir takım. Önemli bir galibiyet aldık, bizi hedefte tutan bir galibiyetti.

Devre arası Vida'yla konuştuç O oynamak istedi ama biz riske giremedik. İnsan sağlığı her şeyin önünde bizim için... Önümüzdeki haftaları etkileyecek bir durum yok.

"Çıkmış da olabilir çıkmamış da... Bunun önemi yok"

Taç pozisyonu var. Çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. Sen 90 dakikayı bir tane taca bağlayamazsın. Antalyaspor maçında benim aleyhime verdiler tacı, orta geldi gol yedik. Benim yaptığım orta gol olmasaydı kimse bu pozisyonu konuşmayacaktı. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Artık gelecek haftalara bakıyoruz. 2021 herkese sağlık getirsin, taraftarımızı getirsin ve inşallah şampiyonluk getirsin.





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