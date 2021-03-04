Sergen Yalçın: Savaşmaya devam

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Yeni Malatyaspor’u 1-0’lık skorla deviren Siyah-Beyazlılar, 4’te 4 yaparak yoluna devam etmişti. Önünde İstanbul’da oynayacağı kritik bir fikstür bulunan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam, 5’i ligde ve biri de kupada olmak üzere çıkacakları 6 mücadelenin hepsini kazanacak durumda olduklarını belirterek, “Kader haftalarına geldik... Hem ligde hem de kupadaki geleceğimize, 1 aylık süreçte çıkacağımız maçlar yön verecek. 2 kupa hedefimiz için sonuna kadar savaşmaya devam etmeliyiz. Bu süreçte hem Fenerbahçe’yle bir derbiye çıkacağız hem de son şampiyon Başakşehir’le 2 kulvarda da mücadele edeceğiz. Dikkatli bir şekilde yolumuza devam edersek kendi oyunumuzla istediğimizi alırız” ifadelerini kullandı.

‘Nisan, final ayı’

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada ligdeki şampiyonluk yarışının kaderinin Nisan ayında belli olmasını beklediğini söylemişti. Yalçın, “Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Hedefte olan 4 büyük camia var. Ben herkesin şansı olduğunu düşünüyorum” sözlerini sarf etmişti.

Orhan Yıldırım



