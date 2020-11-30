Sergen Yalçın: Savaşarak kazandık!

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-3 yenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, zorlu bir maçtan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, “2 haftadır takımımız gerçekten tamamen büyük takım reaksiyonu gösteriyor. Çok mücadele ediyor ve maç kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Hakemin enteresan kararları vardı. Önümüzde çok uzun bir sezon var ve bu istatistiğimizi tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan tablosundan 4-5 puan gerideyiz. Bu açığı kapatmak için arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım gerçekten karakterli mücadele etti. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘3 puana ihtiyacımız vardı’

Derbi kazanmanın moral ve motivasyon açısından önemine değinen Yalçın, “Puan cetvelinde 3 puana ihtiyacımız vardı. Zirveyi kovalamak istiyorduk. Oyuncularıma maçtan önce 2 gündür zaferler savaşılarak kazanılır demiştim. Başka türlü kazanamazsınız. O yüzden oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı” değerlendirmesinde bulundu.

‘Kontrolü kaybetmek normal’

Sergen Yalçın, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini aktararak, hakem kararlarını eleştirdi. Başarılı hoca, “Maçlarda zaman zaman sertlikler olur, bunlar normaldir. Hakem arkadaşlar 44. dakikada Mensah’ın pozisyonu var 2’ye 1 yakaladık oyunu durdurdu, sarı kart verdi. Avantaj kuralı nerede ? Larin’in pozisyonunda 2-3 dakika bekleyip durdurdu sarı kart verdi. Bizim atacağımız golü engelliyorsun. Biz bu kuralları biliyoruz, doğal olarak kenarda çıldırıyoruz. Kontrolümüzü kaybediyoruz. Böyle maçlarda kontrolü kaybetmek normal” sözlerini sarf etti.