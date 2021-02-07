Sergen Yalçın: Savaş, özveri, mücadele!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Kazandığımız için mutluyuz. Önemliydi bizim için. 3 puanla birlikte yarışmacı takım kimliğimize büründük. Bu akşam oyuncuların savaşı, özverisi, mücadelesi... Konuşulacak tek konu bu. onlara çok saygı duymalıyız. Beni konuşmaya gerek yok.

Geçen hafta savaşı bırakmayacağız demiştim. Benim oyuncum hiçbir zaman savaşı bırakmaz. Bu akşam için oyunculara duyulması gereken saygıyı konuşmak lazım.







