Sergen Yalçın: Şampiyonluk kadrosu istiyorum

Siyah-Beyazlılar’ın başına 1 Şubat’taki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla geçen teknik direktör Sergen Yalçın, efsanesi olduğu takımda 15 lig maçında; 10 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Trabzonspor’un gelecek sezon için Avrupa Kupaları’ndan men cezası alması sonrasında sıralamayı üçüncü sırada bitirmelerine rağmen Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Kara Kartal’ın hocasında beklenti büyük... Geride bıraktığımız sezonun son maçında Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa, “Bu takıma en az 8-10 transfer lazım” diyen Sergen Yalçın, geçen hafta Başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Desteği sürdürmeye hazırım’

Başkan’la beraber yeni sezonun planlamasıyla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunan Yalçın’ın, “Mevcut kadrodan birçok ayrılık oldu. Maaş bütçesi olarak seviyeyi düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda size sonuna kadar hak veriyorum. Elimizden gelen desteği de her zaman sürdürmeye hazırım. Ancak önümüzde hem Şampiyonlar Ligi ön elemesi hem de Süper Lig şampiyonluğu var. Bu yüzden kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Şu andaki durumda Atiba ve N’Koudou’nun dışındaki tüm bölgelere takviyeler yapılmalı. Sizin ve camianın beklentisi Süper Lig şampiyonluğunun gelmesi. Bunu başarabilmemiz için gerekli takviyelerin yapılması gerekiyor. Şampiyonluk, ancak güçlü bir kadroyla gelebilir” dediği öğrenildi.

YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIR!

Yükümüz çok ağır’ Teknik direktör Sergen Yalçın’ı görüşme sırasında dikkatlice dinleyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş, ekonomik olarak belki de tarihinin en zor dönemi içerisinde. Ben ve yönetim kurulum, bu zorluğun bilincinde olarak göreve geldik. Yükümüz çok ağır. Ancak sportif başarıya da çok önem veriyoruz. Yönetim olarak kadro konusunda yapabileceğimizin en iyisini gerçekleştireceğimizden şüpheniz olmasın. Yönetim kurulunda ilgili arkadaşlarım çalışmalarda bulunuyor ve yakın zaman içerisinde de birkaç ismi açıklayıp takıma katacağız. Sonrasında da takviyeler yapılmaya devam edecek. Şampiyonluk yolunda yönetim olarak takımımıza gerekti desteği vereceğiz” sözlerini kullanarak hocasına güven verdiği bildirildi.