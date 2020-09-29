Sergen Yalçın sahaya indi

Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde önceki gün Konyaspor’la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Savunma hattında yaşanan sıkıntılar, farklı sonucu getirirken teknik direktör Sergen Yalçın, bu mücadele sonrasında tüm sorumluluğu üstüne almıştı. Basın toplantısında, “Ağır bir mağlubiyet aldık. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Oyun anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Buraları çözmeye çalışacağız. Bu takımın teknik direktörü benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim. Mağlubiyetin de sorumlusu benim. Biz, bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyen Yalçın, dünkü idmanla harekete geçti.

Eski günlerden kesitler sergiledi

Beşiktaş’ın başına Ocak ayının sonunda gelen Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’daki teknik adamlık kariyerinde ilk defa kramponları giyip takım çalışmasına katıldı. Çift kale maçta yeşil formayı giyip oyuncularına; savunma, orta saha ve hücum hattında yaptıkları hataları tek tek gösteren Sergen hoca, özellikle Welinton ve Vida’ya uyarılarda bulundu. Futbolculuk kariyerinde muhteşem sol ayağıyla Türk Futbolu’nun efsaneleri arasına giren Yalçın, idman sırasında eski günlerden kesitler de sergileyerek yeteneğinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.



