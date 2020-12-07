Siyah-Beyazlılar’ın öz kaynak düzeninden yetişen oyuncuları arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, geçen sezon aldığı formayı başarıyla taşımaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcuya sürekli şans vererek gelişimine önemli katkı sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinin ardından oyuncusunu onore etmeye devam etti. Yalçın’ın, iyi bir maç çıkaran oyuncusuna, “Senden çok memnunum. Bu performansını devam ettirirsen A Milli Takım’ın Euro 21 kadrosunda sen de olursun” diyerek motive ettiği bildirildi.

Şenol hoca da dile getiriyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadrosunda en çok sol bek bulma konusunda sıkıntı yaşadığını söylediği dönemde hem Beşiktaş hem de Türkiye U21 ekipleriyle çıkış yapan Rıdvan da kendisine görev verileceğine inanıyor. Konuyla ilgili olarak Kasımpaşa maçı sonrası genç oyuncu da, “Şenol hocam ile daha önce çalıştım. Beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, A Milli Takım uzak bir hedef değil” demişti.

Süleyman Hatısaru

Mini yorum

İş Rıdvan’da bitiyor

Rıdvan Yılmaz, ülke futbolunda önümüzdeki 10 yılın sol beki olmak için iyi bir fırsat yakaladı. Malum Şenol Güneş’in geçen hafta vurguladığı ‘ülkede sol bek yok’ tespitinin altını doldurmak için en güçlü aday şimdilik Rıdvan gibi görünüyor. Hali hazırda U21 Milli Takımımız’ın da sol beki olan Rıdvan, tempo sorunu yaşamasa da pas ve şut kalitesini bir üst seviyeye çıkarmalı. 19 yaşında ve gelişime açık olduğunu her maç gösteren Rıdvan’ın fiziğini güçlendirmesi ve ayakta kalması da en az tekniği kadar önemli. Rıdvan için Sergen Yalçın büyük bir şans. Zira hocası da aynı yoldan geçmiş bir yıldız. N’Sakala varken ve derbide gol atmışken Sergen hocanın Kasımpaşa maçına bir alt yapı oyuncusuyla başlaması Beşiktaş ve Rıdvan adına oldukça sevindirici. Bundan sonrası Rıdvan’da. Oynayacak, gelişecek ve EURO 2021 kadrosuna kendini atacak.

Serkan Akcan



