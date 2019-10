Sergen Yalçın: Pozisyonun ardından şok eden bir durum oluştu

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şok olduklarını belirtti. Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Çok sert bir maç olacağı belliydi maçtan önce ama oyunun 1'inci dakikasında beklemediğimiz bir durum oluştu. Hem tribünleri, hem bizi, hem oyuncuları şok eden bir durum oluştu. Serkan'ın atılması ve rakibin 10 kişi kalıp golün gelmesi, maçı bizim açımızdan daha kolay hale getirdi. Özellikle ilk yarı oynanan oyundan çok memnun değilim. 10 kişiye karşı çok daha önce ve etkili olmamız gerekirdi. Bu şok biraz takımın üzerinde, bizde de kenarda şok etkisi yarattı. Enteresan bir durum bu. Onun için devre arasında oyuncularımla biraz konuşmak zorunda kaldık. Sert bir konuşma oldu. 10 kişi oynanan bir oyunda, önde olmamız gerek. baskı yapmamız gerek. Rakip eksik, mutlaka 2'nci golü bulmamız gerekiyor. Rakip çok koşan bir takım. 90 dakika 10 kişi oynamak kolay değil, onlar da ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

Yavaş yavaş takım olduklarını ifade eden Yalçın, “Çok eksik oynadık şu zamana kadar. Hep 3-4 oyuncumuz eksik maçlara çıktık ama artık bundan sonra inşallah tam takım halinde lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Yani devamı ile ilgili de bir plan yapmak zor. Maçlar çok zor. Kazanmak zor o yüzden nereye gideriz? Ne oluruz? Bunu bilmiyoruz. Sadece tek konsantrasyonumuz oynadığımız her müsabakayı kazanmak. İçeride, dışarıda bizim için fark etmiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçta puan almak istiyoruz. Ligdeki bütün teknik direktörler bunu istiyor zaten. Elimizden geldiğince puan alıp, kendimizi yukarıda rahat hissetmek istiyoruz. Puan cetvelinde iyi bir yerde olmak istiyoruz. Yani bir yere konumlanmak istiyoruz. Özellikle sezon başında da söyledim. İlk 8’in içinde konumlanmak istiyoruz. Sürekli hedefimiz bu. O pozisyonda kalabilirsek. Bu bizim için mutluluk verici olur” şeklinde konuştu.

“Konya’ya geldiğim zaman kendimi deplasmanda hissetmiyorum”

Bir gazetecinin Konyaspor taraftarının kendisine olan tutumu sorusuna yanıt veren Yalçın, “Yani benim Konyaspor taraftarıyla olan bağım hiçbir zaman bozulmaz. Çünkü bizim bağımız menfaate bağlı bir bağ değil. Burada çok zor günler yaşadık. Burada çok zor bir sezon geçirdik. Yaklaşık 3 aylık süreç inanın burada bize 3-4 sene gibi geldi. Yani burada çalışırken çok zor bir pozisyonda takımı aldık. Allah’ın izni ile birlikte kümede kalmayı başardık. Taraftarın vefa örneği göstermesi beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Konyaspor taraftarını çok seviyorum. Onlar her zaman benim kalbimde olacak. Nerde olursam olayım öncelikle onu söyleyeyim. Konya’ya geldiğim zaman kendimi deplasmanda hissetmiyorum. Burada kendi evimde oynar gibi hissediyorum. Bu bana ayrı bir mutluluk veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.