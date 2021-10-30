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Sergen Yalçın: Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk ola-n Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında sakatlığı nedeniyle bugün kadroda yer almayan Miralem Pjanic'in Sporting maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 15:29 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk ola-n Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu. 

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maç, Hatayspor da iyi performans sergiliyor. Geçen hafta kazanarak moral bulduk. Kazanmak istiyoruz. Önemli oyuncularımız yok. Önümüzde başarılı giden Trabzonspor var. Onları kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Umarım kazanırız."

Josef ve Pjanic açıklaması

"Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler."


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