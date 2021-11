Sergen Yalçın: Penaltıdan sonra demoralize olduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0’lık Sporting mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Burada kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak” dedi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Penaltıdan sonra takım demoralize oldu

Sorumlu oyuncular değil, benim. Şu andan sonra yapacağımız şey tekrar lige dönüp, oyuncularımızı toparlayıp önümüzdeki maça hazırlamak. Hayat devam ediyor. Önümüzde oynayacağımız müsabakalar var. İlk 30 dakikalık bölümde daha kontrollü bir oyun oldu. Penaltıdan sonra takım demoralize oldu, 10 dakika içinde 3 gol yedik. Normal değil ancak bu seviye insanın başına bunlar gelebiliyor.

Aynı penaltı bize de vardı, çalmadı

Şampiyonlar Ligi'nde biraz sıkıntı yaşadık, ağır geldi bize. Skorlar da camiamıza ağır geldi. Oyuncularımızın da moral ve motivasyonu kayboluyor bu tip müsabakalardan sonra. Bu seviyede bir takımı demoralize etmek istiyorsan, böyle penaltıları veriyorsun. Hakemin maşallahı vardı. Aynı penaltı bize de vardı, çalmadı. Bence penaltı basit oldu ve takımımızı demoralize etti.

Şu anda ligde 4-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu

İnşallah bu sonuç Trabzonspor maçına yansımaz, yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Motivasyon olarak cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. Şu anda ligde 4-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu ama yönetimler beklediğimizin çok altında. Hatay maçında verilmeyen golümüz inanılır gibi değil. Attığımız her gol her şeye kadar inceleniyor, verilen penaltılar aleyhimize, faulden atılan goller, hakem hatalarıyla yenen goller hiçbir şekilde araştırılmıyor, bu da puan olarak istediğimiz yere getirmiyor. Bunu bahane olarak sunmak istemiyorum ama bazı gerçekler var. Maalesef hakem arkadaşın yarattığı penaltıyla demoralize olan takımımız, ondan sonra oyuna konsantre olmakta zorlandı. Oyunun her geçen dakikasında da oyundan düştük. Rakip daha iyi mücadele etti.