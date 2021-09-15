Sergen Yalçın: Oyuncuların performansından memnunum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade ederken bundan sonraki maçlara daha umutla baktığını söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

İyi bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama daha defansif bulduk oyunun başlangıcında. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı. Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlara daha umutla bakıyoruz. Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularımın performansından memnunum.