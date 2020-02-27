Sergen Yalçın onu istedi!

Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimden bir talepte bulundu.

Ortacizgi.com’un haberine göre; Sergen Yalçın’ın altyapı için Mehmet Ekşi’nin göreve getirilmesini istediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin ilerleyen günlerde tecrübeli teknik adam ile altyapıda görev alması konusunda görüşme yapması bekleniyor.

Aynı zamanda Futbol Akademi Koordinatörü Necmettin Çelikhan da görevine devam edecek ve iki ismin birlikte çalışma yapması planlanıyor.

Siyah beyazlı yönetim, göreve gelmesinin ardından altyapı ile ilgili önemli adımlar atmaya başlamıştı.