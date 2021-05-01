Süper Lig'in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında ligin flaş takımlarından biri olan Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen hocanın Hatay maçı öncesindeki sözleri:

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a geçmiş olsun diyorum. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur.

Gökhan sakat. Sakatlığı var. Oynama ihtimali bayağı düşük. Belki son 5-10 dakika değerlendirebiliriz. Aboubakar yok. Rosier ve Necip geçen haftadan döndü. Oğuzhan da sezonu kapattı gibi... Kapatmasa da 1-2 maça da yetişse antrenman yetersizliği nedeniyle zor görünüyor oynaması. Birileri geliyor, birileri gidiyor.





Biz Rize'den döndüğümüzde saat 4 gibiydi. 72 saat olmadan tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı. Kimse bugün oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Bu kadar alelacele bize maç oynatmanın anlamını çözemedik. Bu oyuncuların üzerinde önemli bir etken. Oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir sakatlık olmadan iyi bir oyun olur.

Hatayspor sezonun flaş takımlarından. İyi bir takım. Biz de şampiyonluğa oynuyoruz, en ön sıradayız bugün. Oyuncularımız karakterlerini koyacaklardır bugün sahaya... Biz hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmiyoruz. Kazanmaya kurulu oyundan hiç vazgeçmiyoruz ve bundan ödün vermiyoruz. İnşallah bugün o oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız.

Futbol taraftarla güzel. Taraftar olduğu zaman oyuncuların performansı daha da yukarıya çıkıyor. Biz göreve başladığımızdan beri buna alıştık. 1 senedir buna alıştık. Artık seyircili oynayınca ne oluyor diyeceğiz. İnşallah gelecek sene taraftarımızla oynayacağız.

Yarışmacı bir takım olmak, sezon sonuna kadar mücadele etmek önemliydi. Hedeften erken kopmak, büyük takımlar için çok zor. İstanbul'dan iki büyük camiayla birlikte mücadeledeyiz. Futbol adına güzel oluyor böyle üç büyük camianın yarışta olması. Oyun, insanların saygısını da kazanıyor. Biz buraya kadar getirdik.



