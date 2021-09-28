Sergen Yalçın: Mücadele edeceğiz kimsenin şüphesi olmasın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ınaçıklamaları şöyle;

Atmosfer çok güzel. Umarım bizim için iyi bir gece olur. Beklentimiz, iyi mücadele etmek. Ondan sonra sonuca hep birlikte bakacağız. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nin gediklilerinden. Kolay olacağını söylemiyoruz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Önce bir oynayalım, geri kalanını sonra konuşuruz. Mevcut şartlardaki en iyi kadromuzu çıkardığımızı söyleyebilirim. Beşiktaş taraftarları oyuncularımızı desteklesin. Oyuncularımız bugün ellerinden gelen mücadeleyi yapacak. Biz mücadele edeceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için iyi skor, kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok