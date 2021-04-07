Sergen Yalçın: Lige geri döndük

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yayından önce de söylemişti. Tepki vermemiz gerekiyordu. Ciddi bir reaksiyon gösterdik. İki iyi takımın iyi bir mücadelesi oldu diye düşünüyorum. İki takım da adeta boğuştu. Biz dersimize iyi çalışmıştık. Bağlantılarını kesip kendi oyunumuzu oynayınca kolay bir hale geldi maç... Daha da fazla gol atabilirdik. Lige tekrardan dönüş yaptık.

Kasımpaşa mücadelesinde aslında eksikler anlamında kötü yakalandık. Oyun bize yakışmadı ama o mağlubiyet bize iyi geldi. Kendimize geldik. Ne yapmamız gerektiğini bize tekrardan hatırlattı. İnşallah sakatlarımız ve cezalılarımız geri dönecek ve tam kadro oynamaya devam edeceğiz.





İlgili Haberler Alanyaspor Twitter hesabını yorumlara kapadı



