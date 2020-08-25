Sergen Yalçın: Kötü oynadık ama hakemler de kötü yönetti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen PAOK maçının ardından basın toplantısında sert konuştu. Tek maç statüsü nedeniyle maçı kaybeden ve Şampiyonlar Ligi umutlarını yitiren Sergen Yalçın, basit goller yediklerini ve kötü oynadıklarını ancak hakeminde hatalar yaptığını ifade etti. Yalçın, verilmeyen penaltı ve ofsayt olan goller için VAR sistemi uygulansa maça ortak olabileceklerini söyledi.

Sergen Yalçın, "Çok basit goller yedik. Yediğimiz bir gol ofsayt olabilir. Attığımız gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, penaltımız verilmedi. Bu kadar kötü, art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. VAR olsa, o gol ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik"

"Kötü bir futbol oynadık. Kolay değil sezonun ilk maçı. Çoğu futbolcu ilk defa yan yana oynadı. İlk yarım saatlik bölümde yediğimiz goller bizi çok düşürdü"

"Beklediğimiz transferler gerçekleşmedi, eksik bir kadroyla geldik buraya. Transferler gerçekleşse farklı olabilir miydi? Olabilirdi de, olmayabilirdi de"