Sergen Yalçın: Kolay olmayacak

Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Pandemi dönemi atmosferi eksiltti. Tribünler dolu olsaydı çok daha güzel bir atmosfer olurdu. Sessiz bir derbi oynayacağız. Heyecanlıyız. Derbiyi oynamak zordur. İçimizde heyecan ve mutluluk var. Maradona bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusuydu. Allah'tan rahmet diliyorum. Yılmaz Hocamıza da çok büyük geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sürede aramıza geri döner.





İlgili Haberler Erol Bulut'tan Filip Novak yorumu



