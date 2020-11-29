Sergen Yalçın: Kolay olmayacak
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi mücadeleyi değerlendirdi. Seyircisiz atmosferde oynayacaklarını ve bundan dolayı mutlu olmadıklarını belirten genç teknik adam, "Pandemi dönemi atmosferi eksiltti. Tribünler dolu olsaydı çok daha güzel bir atmosfer olurdu. Derbiler zordur bu maç da kolay olmayacak" dedi. "
Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Pandemi dönemi atmosferi eksiltti. Tribünler dolu olsaydı çok daha güzel bir atmosfer olurdu. Sessiz bir derbi oynayacağız. Heyecanlıyız. Derbiyi oynamak zordur. İçimizde heyecan ve mutluluk var. Maradona bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusuydu. Allah'tan rahmet diliyorum. Yılmaz Hocamıza da çok büyük geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sürede aramıza geri döner.