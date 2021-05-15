Sergen Yalçın: Kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'de perde kapanıyor. Lider Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor. Şampiyonun belirleneceği son maçlar öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen hocanın açıklamaları:

İçimizde garip bir heyecan var. Çok değerli bir sezonun, uzun bir sezonun artık final müsabakasını oynayacağız. Çok uğraştık, pandemi dönemi, seyirci yokluğu, sakatlıklar. Zaman zaman negatif şeyler oldu, zaman zaman pozitif şeyler oldu ama buraya kadar geldik. Hedefimiz buraları görmekti. Artık bundan sonra işin pay alma kısmı kaldı. Bugün hazırlandık, inşallah iyi bir oyun olur. Şu an şampiyonluğun en önemli adayı biziz. Bugün oyun planımız kazanmak üzere... Zaten kazanmaktan başka çaremiz yok.

Sezon boyunca bize hep güvendi camiamız, taraftarımız. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz de onları mahçup etmemek için çok çalıştık. Geçen senenin Şubat ayından beri çok çalışıyoruz. Oyuncularımız çok değerli, bu zamana kadar çok karakterli bir mücadele verdiler. İnşallah bugün de kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz. Nasip.



