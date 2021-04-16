Sergen Yalçın: Kazanacak futbolu oynamadık

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kendi sahamızda kesin galibiyet istiyorduk. Bu oyun kağıt üzerinde değil, sahada oynanan bir oyun. Özellikle 2-0'dan sonraki performansımız beklenenin çok aşağısında. Rakibin oynamasına, pozisyon bulmasına müsaade ettik. Futbolda tabii ki bu tarz oyunlar var. Kazanacak futbolu oynamadığımızı düşünüyorum.

Her şeye rağmen rakip takımdan iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekirdi. Kasımpaşa maçında olduğu gibi hakem atmadı diye, atılması gerkeen oyuncu çıkardılar ama bu sebeplere sığınamayız.





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