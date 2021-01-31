Sergen Yalçın: Kaybetmeyi hak etmedik

Sergen Yalçın'ın maç sonu Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Hiçbir takım oyuncusu maç kaybetmek istemez. 10 kişi kaldıktan sonra da çok mücadele ettik. Kaybetmeyi çok da hak etmedik. İnanılmaz pozisyonları atamadık. Bazen böyle sonuçlar oluyor. Uzun maratonlarda sakin kalmak lazım. Önümüzde çok maç var.

Topu kaptırdığımız zaman arkada sağlam durmamız gerektiğini konuşmuştuk ama bazen sahada uygulayamıyorsun.

Devre arasında ikinci yarının zor geçeceğini konuştuk. Dorukhan'ın atılması büyük darbe vurdu bize. 10 kişi tek kale oynadık. Bir an önce Çarşamba günkü maçımıza konsantre olmalıyız.

Boyd, Güven gidiyor. Bilal geldi, Cenk geliyor. Giden oyuncular, kadroda düşünmediğimiz oyuncular. Bir tek Güven'in kalmasını isteyebilirdim. Ama gitsin bir yerde oynasın istiyorum. İyi bir oyuncu. En azından şansını başka yerde değerlendirmesi ona iyi gelir.





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