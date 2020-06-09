Kara Kartal’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak görev yaptığı 7 maçta takımına 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşatmıştı. 7 haftalık periyotta takımını tek forvet başlatıp ardından farklı oyun planlarıyla zaman zaman ikili forvete de geçiş yapan Sergen Yalçın, ligde kalan 8 haftalık periyotta planlamasını değiştirecek.

Ligde zirvenin sadece 9 puan gerisinde bulunmaları ve kalan periyotta kazanılabilecek 24 puanın olmasını göz önünde bulunduran Yalçın, şampiyonluk iddiasını sonuna kadar zorlayıp en kötü ihtimalle takımını Devler Ligi potasına sokmayı amaçlıyor. Yalçın, bu planı doğrultusunda ligin kalan bölümünde daha çok skoru düşünen bir oyun yapısına geçiş yapacak.

Burak ve Boateng’le çift forvet sistemi...

Sergen Yalçın’ın, Antalyaspor karşılaşması öncesindeki takım çalışmalarında, çift forvet sistemi üzerinde durduğu öğrenildi. İdman maçlarında Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng’i birlikte görevlendiren Yalçın’ın, Adem Ljajic’i de forvet arkasında Dorukhan Toköz’le değişmeli olarak denediği bildirildi.

Burak’ın sarı kart cezası sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasında görev almayacak olmasını da düşünen Sergen hocanın, Güven Yalçın’ı da forma rekabetine hazırladığı belirtildi.

Orhan Yıldırım