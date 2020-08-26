Sergen Yalçın: Kadro genişliğimiz yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımına deplasmanda 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Selanik kentindeki Toumba Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için çok değerli bir maçtı ancak ilk yarım saatte yediğimiz goller takımın psikolojisini bozdu. Skoru 3-1’e getirdikten sonra oyunu çevirmeye çalıştık. Özellikle ilk yarının sonunda ve ikinci yarının başında iki tane net pozisyonumuz var. Bunlardan biri gol olsaydı tekrar oyuna ortak olma şansımız doğabilirdi ama maalesef atamadık” diye konuştu.

‘Larin iyi oynadı’

Yalçın, planladıkları transferlerin yapılmadığını da dile getirerek, “Şu ana kadar beklediğimiz, kurguladığımız ve planladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok. Daha erken transfer yapsaydık daha farklı olabilirdi de olmayabilirdi de... Birbiriyle ilk kez oynayan futbolcularımız var. Welinton ve N’Sakala var. Onları da biraz anlamak lazım. Ersin iki tane net pozisyon kurtardı. Larin iyi oynadı. Fizik gücü, istek ve arzu olarak iyi bir performans sergiledi” ifadelerini kullandı.

‘Penaltı verilseydi...’

Genç hoca, kalelerinde gördükleri gollerle ilgili olarak, “Yediğimiz 3 gol de araya atılan toplarda basit pozisyonlardı. Belki biri ofsayttı. Video Yardımcı Hakem olsaydı o pozisyon ofsaytla kesilebilirdi. Attığımız gole ofsayt kaldırdılar, bir tane penaltı pozisyonu var. Yüzde 100 penaltı diyorlar. Penaltı verilseydi ve skoru 3-2 yapsaydık kalan dakikalarda oyuna ortak olabilirdik. Bu kadar art niyeti hakemleri hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi maçlarında göremezsiniz. Rakip takımın sarı kart pozisyonları vardı. Normal bir müsabakada El Kaddouri’nin en az 3 kere atılması gerekiyordu ama hakem sürekli geçiştirdi ve kart göstermedi” şeklinde görüş belirtti.