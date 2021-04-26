Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştiren Sergen Yalçın, şunları kaydetmişti:

"Beşiktaş’ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu? İkinci sarı karttan atılması gerekenler neden atılmıyor bizim maçlarda. Kararlara bakılsın, yanlış bir şey söylüyorsak özür dileriz. Dördüncü hakem ’İkinci sarı kart, atılması lazım’ diyor, Şampiyonlar Ligi’nde UEFA’da maç yöneten Cüneyt hoca atmıyor. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında yine rakip oyuncular atılmıyor. Buna bir anlam veremedik. Biri çıkıp bunu bize anlatsın. Rakip oyuncular bizim maçlarda neden atılmıyor. Bunu camia olarak TFF ve MHK’ye soruyoruz."

Beşiktaş'ın rakipleri bu sezon 8 kez kırmızı kart gördü

Süper Lig'de bu sezon lider Beşiktaş'ın rakipleri 8 kez eksik kaldı. Fakat son 12 maçta Beşiktaş'ın rakipleri eksik kalmadı. Beşiktaş'ın rakiplerinin kırmızı gördüğü maçlarda siyah-beyazlılar 6 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi almıştı

Fenerbahçe'nin 9 kez, Galatasaray'ın 8 kez rakipleri eksik kaldı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın zirve mücadelesi yaptığı Fenerbahçe'nin rakipleri 9 kez eksik kalırken Galatasaray'ın ise 8 kez rakipleri kırmızı kart gördü. Galatasaray son maçında Antalyaspor'dan Podolski maç içinde Kurdyasov ise maçın sonunda kırmızı gördü.

Süper Lig'de bu sezon rakipleri en çok kırmızı kart gören takımlar

9- Fenerbahçe

8- Beşiktaş, Galatasaray

7- Gaziantep FK, BB Erzurumspor

6- Alanyaspor, Hatayspor, Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü

5- Ç. Rizespor, Antalyaspor

4- Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir, Denizlispor

3- Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği

2- Kasımpaşa





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr