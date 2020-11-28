Sergen Yalçın işte bu sözlerle motive ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularını en iyi şekilde motive etmeyi sürdürüyor. Başarılı hocanın dün de futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi. Yalçın’ın, “Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe favori gösteriliyor. Maçtan önce favori gösterilenler değil, sahaya yüreğini koyanlar kazanır. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtalım ve oyun boyunca mücadeleyi bırakmayalım. Herkes sadece işine odaklansın. Bizim için oldukça kritik bir karşılaşma olacak. Kazanarak yolumuza devam edelim” sözleriyle oyuncularına son uyarılarını yaptığı kaydedildi.

Orhan Yıldırım