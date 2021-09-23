Sergen Yalçın: Herkese ders olsun!

Süper Lig ’de 6. hafta mücadelesinde önceki akşam Vodafone Park’ta Adana Demirspor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayıp sahasından 1 puanla ayrılmıştı. Rakip takımda sonradan oyuna dahil olan Mario Balotelli’yi durdurmakta güçlük çeken ve İtalyan golcünün 2 kez fileleri havalandırması sonrasında 3-3’lük skora razı olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu oyuncularına uyarılarda bulundu.

‘Önemli eksiklerimiz var’

Tecrübeli çalıştırıcı, “ Beşiktaş , 3-0’dan puan vermemeli. Maç, hakem düdüğü çalınca bitiyor, 3 farkı yakalayınca değil! Bu karşılaşma, hepinize ders olsun. Takılı kalmayacağız ama ders alacağız. Şimdi her şeyi bir kenara koyma vakti. 3 günde bir maçlık tempoya girdik, önemli eksiklerimiz var. Ancak herkes üzerine düşen görevi sonuna kadar en iyi şekilde yapmak zorunda!” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım