Sergen Yalçın: Hedefimiz ikinci kupa

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, "Zor bir süreç geçirdik. Herkes için öyle, sezon çok uzun sürdü. Golcülerimizi kaybettik ama sonunun böyle bitmesi bizim çok mutlu etti. Oyuncularımız elinden geleni yaptı, hem oyun olarak hem de mücadele olarak hak ettiklerini düşünüyorum."

"Sezon başında iki kulvarda da sonuna kadar gitmeyi hedefledik. İnşallah bu kupayı da alıp sezonu iki kupayla taçlandırırız. Hedefimiz iki kupa. Çok uzun bir süreçte, bunu hedeflemek çok zordu ama başardık. Sonuna kadar geldik, elimizden geleni yapıp ikinci kupayı da almak istiyoruz."





"Göztepe maçı çok stresliydi, onun 3 gün sonrasında, böyle bir kupa maçını oynamak çok sağlıklı değil. Oyuncularımız iki gündür antrenman yapmıyor, sakat ve eksiklerimiz var ama yine oyuncularımız en iyisi için mücadeleyi verecekler." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, final öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu

Sergen Yalçın, "Ligde hedefe ulaştık. Şimdiki hedefimiz en az lig kadar değer verdiğimiz Türkiye Kupası... Orada da yarın Antalyaspor ile zor bir final maçı oynayacağız. İnşallah orada da kupayı alıp sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz ama işin şu boyutu da var"

'Güçlü bir ekibe karşı oynayacağız'

"Ersun hoca ve ekibi bu sezon işin özellikle savunma kısmını çok iyi yaptı. Güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Sabırlı ve akıllı bir oyun anlayışı ile oynayacağız. Biz buraya kolay gelmedik. İki tane 120 dakikamız var, biri penaltılarla bitti"

"Şu ana kadar hazırlık yapamadık. Artık bazı düşüncelerden kurtulmamız lazım. Kazandığın zaman konsantre oldun, kazanamadığında yok şampiyonluktu, rehavetti. Oyuncuların maçın kıymetini, değerini zaten biliyor"

"Göztepe Kulübü'ne yakışır, harika bir stadyum yapmışlar'

Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde 2006 yılında siyah-beyazlı takımla yine İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, "Düşüncemiz inşallah tarih tekerrür eder" dedi. Beşiktaş'ın teknik patronu, "Tek düşüncemiz kupayı kazanıp çifte kupayla ligi noktalamak. Buradan Göztepe'ye teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu oynadığımız maçta stat, zemin muhteşemdi. Göztepe Kulübü'ne yakışır, tüm takımlar için, milli takımlar için harika bir stat olmuş. Gerçekten çok yorulduk, çok eziyet çektik, çok fazla konsantre olduk. Aylardır birlikte çalışıyoruz. Sürekli bir stres var. Biz bile kenarda bazen, 'Yine mi maç oynuyoruz' diyoruz. Oyuncular da çok yoruldu ama sezonu kupayla kapatmak tek düşüncemiz" dedi.

Atiba: Finaller motive eder

Beşiktaş'ın takım kaptanı Atiba Hutchinson, final oynamanın her futbolcuyu motive ettiğini söyledi. Siyah-beyazlı ekipte 8 yıldır forma giyen Kanadalı futbolcu, "Yarın bizi yeni bir final bekliyor. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Futbolcular olarak finali kendi aramızda zamandan beri konuşuyoruz. Uzun bir sezon oldu, bazen işler istediğimiz gibi gitmedi ama yarın son maça çıkıyoruz ve son maçı da kazanıp sezonu istediğimiz gibi bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Son şampiyonlukla 3'üncü kupasını kazandığı Beşiktaş'ta daha önce Türkiye Kupası'nı havaya kaldıramayan Atiba, "Finaller çok motive edici bir şey, her futbolcunun hayalidir. Çifte kupa fikri çok heyecan verici" diye konuştu.

'Heykel konusu taraftarların takdiridir'

Atiba, sosyal medyada taraftarların kendisinin heykelini dikme projeleriyle ilgili, "Heykel konusu taraftarların takdiri. Yarın kazanmamız gereken bir maç var" ifadelerini kullandı.







