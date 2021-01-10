Sergen Yalçın Hatayspor maçı öncesi konuştu

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Bu maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Öncelikle belirteyim çok zor bir deplasmandayız. Hatayspor atletik bir takım, yeni çıkmalarına rağmen iyi bir takım kurmuşlar. Çok zor bir karşılaşma olarak görüyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Maç maç bazı mevkilerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan daha önemli. Bireysel performanslara ve maçtaki gidişata göre gereken hamleleri yapacağız.