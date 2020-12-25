Cyle Larin 23’te şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, hakem Halis Özkahya pozisyonda Kanadalı futbolcunun rakibine faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Hem Larin hem de Beşiktaşlı futbolcular bu kararı anlamakta güçlük çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın kulübede adeta çıldırdı. Son haftalarda hakem yönetimlerine olan tepkisini açık açık dile getiren Yalçın, dün de pozisyon sonrası Halis Özkahya ve ekibine çok kızdı. “Buz gibi golü yediniz. VAR’a neden bakmıyorsunuz. Tertemiz gol” sözleriyle isyan eden Sergen Yalçın’ın sesi, seyirci olmadığı için yayına da geldi.

Beşiktaş’tan anında tepki

Top filelerle bulaşmadan hakem Halis Özkahya düdüğünü çaldığı için VAR’ın protokol gereği devreye girmediği belirtilirken, sosyal medyada da bu pozisyon çok konuşuldu. Hatta mücadelenin devre arasında Beşiktaş’ın Twitter hesabından o anın fotoğrafına yer verilip, “Cyle Larin’in faul gerekçesiyle geçerli sayılmayan golü” mesajı, gözlük emojisiyle paylaşıldı.

‘1-2 oyuncu düşünüyorum’

Sergen Yalçın basın toplantısında transferle ilgili açıklamada bulundu. Genç teknik adam, “Bizde 18 yabancı var. TFF’nin limitleri var. dışarıdakileri gönderebilirsek limit açabiliriz. Kulübe sıkıntı yaratmayacak, 1-2 oyuncu düşünüyorum. Kısmet olur mu bilmiyorum” dedi.

‘VAR’a gidebilse golü verirdi’

1-0’lık Ankaragücü galibiyetini değerlendiren Sergen Yalçın, “Belki çok iyi oyun olmadı. Her zaman olmaz. Ama kazanmak önemliydi bugün. Çünkü rakiplerimiz galip geldi. Üst tarafa yakın kalmak için kazanmalıydık” dedi. Larin’in faul nedeniyle iptal edilen golünü maç sonu yayında tekrar izleyen Beşiktaş’ın hocası, “20 metrelik ofsaytta yan hakem devam ettiriyor. Ama bizim attığımız golde daha Larin topa vurmadan hakem düdük çalıyor. Böylelikle VAR’a gitme ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Bu pozisyon faul değil. Şimdi baktım, rakip oyuncu kısa orada. Ben illa faul yok demiyorum. Ama bu tip net olmayan pozisyonda devam ettir. Git sonra VAR’da izle. VAR niye var? Hakem VAR’a gitse golü verirdi zaten. Sonra ben konuşunca sportmenliğe aykırı sözler deniyor. Nesi aykırı? Alanya maçından sonra da Türk futbolunun içindeki durumu anlattım” ifadelerini kullandı.