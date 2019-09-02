Sergen Yalçın: Halen onun şokundayız

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ”Oyuncularımız nasıl bir mantalite ile oyuna başladılar, nasıl devam ettiler. Bu kadar rahat nasıl oynadık hiç anlaşılır gibi değil, biz de anlamadık. Çok şok oldu bizim içinde bu sonuç” şeklinde konuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise tamamen farklı bir Yeni Malatyaspor’un olduğunu dile getiren Yalçın, “Hamleler yaptık, çaba sarf ettik çevirmek için ikinci yarıda ama maalesef kısmet olmadı. Alanyaspor’u da tebrik etmek lazım” dedi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını çok analiz edeceklerini kaydede Yalçın, “Özellikle yediğimiz gollerde, savunmada yaptığımız hatalar çok onları kontrol edeceğiz. Şimdi maçtan sonra da gördük pozisyonları bir lig takımı böyle goller yemez, yememeli. Çok daha sağlam olmalı, çok daha akıllı olmalı. Özellikle savunma oyuncularında bireysel hatalara engel olamıyoruz. Çalışıyoruz, anlatıyoruz ama bazı şeyleri çözmek biraz zaman istiyor" şeklinde konuştu.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduklarını ifade eden başarılı teknik adam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir takım, ilk 45 dakikayı böyle oynayıp da ikinci 45 dakikayı nasıl böyle oynayabiliyor orası da enteresan. Bu kadar önde ve güçlü oynayabiliyor. Anlayamadık, siyah ve beyaz gibi iki farklı takım vardı sahada. Sezonda böyle maçlar olacak tabii. Kazanacağız, kaybedeceğiz, sevineceğiz, üzüleceğiz bunlar normal şeyler ama oyunun ilk 45 dakikasında şok olduk. Hakem arkadaşlara gelince ceza almak istemiyorum ama ilk yarıda yediğimiz ilk golde yan hakem arkadaş hiç bir şeye karışmazken durup dururken oynanan maçta bayrak kaldırarak rakibe faul atışı attırdı rakibe. 3-4 bayrağı sürekli kaldırdı. Oyunun ikinci yarısında aynı hakem yine aleyhimize kenarda sürekli bayrak kaldırdı. Hiç bir pozisyonda bayrak kaldırmayan hakem rakibi rahatlatmak adına inanılmaz bayraklar kaldırdı. Alper Ulusoy hakkında bir şey söyleyeyim rakip takımın sarı kartı olan oyuncusu vardı Bifouma'ya faul yaptı, ikinci sarı kartla atması gerekiyordu. Tartışmasız atılması gerekirken göstermedi. Faulle alakası olmayan bizim oyuncumuza sarı kart gösterdi. Rakip oyuncuyu es geçti. Çünkü rakip oyuncunun sarı kartı vardı bana göre. Zaten 30 saniye sonra Erol hoca oyuncusu maçtan çıkardı. hakemin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Merkez Hakem komitesine bir şey söyleyeyim, hocam böyle hakemleri maçlara vermeyiniz."

“Konsantre olmazsan, sahada güçlü olmazsan başına böyle şeyler gelir” diyen Yalçın, bunları telafi etmenin yollarını arayacaklarını da belirterek, bir haftalık milli maç arasında futbolcuları dinlendirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.