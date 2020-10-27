Sergen Yalçın: Güvencem taraftar!

Üst üste 2 mağlubiyetin ardından Denizli’yi yenerek kendine gelen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşinin bahane üretmek olmadığını çözüm bulmak olduğunu kaydeden genç teknik adam, “İşler ters gidince kaos ortamı oluyor. Ekibimle daha önce çok kaos ortamı yaşadık. Biz kriz ortamından çıkmasını biliyoruz. Yeter ki müsade etsinler. Ligde uzun süre var, toparlayabileceğimize inanıyoruz. Sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaşlı olduğumuz için geldik, Beşiktaş’ı sevdiğimiz için geldik, taraftar için geldik. Tazminatım yok, 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem var, o da Beşiktaş taraftarı. Başka güvencem yok. Lütfen bize yardımcı olsunlar. Onlardan rica ediyoruz” dedi.

‘Rahatladık, nefes aldık’

Denizli’de farkı kaçırdıklarını belirten Yalçın şunları söyledi: “Maçın farklı yönleri var; 3-0’a kadar olan anlar ve kırmızı kart sonrası. 11’e 11 oynasak çok farklı biterdi. Öyle bir oyun vardı. Kırmızı kart sonrası 4-4-1’e dönmek zorunda kaldık. Yeni transferlerimiz takıma çabuk uyum sağladı. Rachid Ghezzal çok klas bir oyuncu. Rosier de öyle. 3. golde ikisinin katkısı çok önemliydi. Çalıştığımız bir goldü. 3 puan çok önemliydi. Rahatladık, nefes aldık” diye konuştu.



