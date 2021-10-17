Sergen Yalçın: Gücümüzü göstereceğiz

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, önceki akşam takımının Başakşehir’e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kalmıştı. Sivasspor mücadelesinde aldığı 1 maçlık ceza sebebiyle Fatih Terim Stadı’ndaki zorlu maçı locada Asbaşkan Emre Kocadağ’la birlikte takip eden Yalçın, 90 dakika sonunda sahadan puansız ayrıldıkları için üzgündü. Dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen Yalçın, 1 hafta içinde çıkacakları Sporting ve Galatasaray karşılaşmalarıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Milli arada eksikler aramıza katıldı. Daha güçlü bir takım olarak döndük ama Başakşehir karşısında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu sonucu yol kazası olarak görüp önümüze bakacağız.

‘Pes etmeyeceğiz’

Arka arkaya çok kritik maçlarımız var. Herkes sorumluluk alacak. Sahaya yüreğimizi koyup gücümüzü göstereceğiz. Şimdi herkes Başakşehir maçını unutsun ve Sporting karşılaşmasına odaklansın. Şampiyonlar Ligi’nde yapacağımız daha çok şey var. Pes etmeyeceğiz” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım