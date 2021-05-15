Sergen Yalçın, Göztepe karşısına ilk 11’de 2 değişiklikle çıktı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasına averajla lider giren Beşiktaş, Göztepe karşısına son maçına göre ilk 11’de 2 değişiklikle çıktı. Gürsel Aksel Stadı’ndaki Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11’inde 2 futbolcuyu oynatmadı. Necip Uysal ve Adem Ljajic’in yerine cezası biten Atiba Hutchinson ile Gökhan Töre mücadele etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkanlar Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, yönetim kurulu üyeleri Berkan Gocay, Kemal Erdoğan ile Umut Şenol, maçtan önce futbol takımı ile kamp yaptıkları otelde bir araya geldi. Başarı dileklerinde bulunan Çebi ile yöneticiler takımı stada uğurladı.

Taraftarlardan destek

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen müsabakadan önce stat çevresinde toplanan ve bir süre stat dışında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının stada gelişi sırasında alkışlarla Göztepeli futbolculara destek oldu.

Beşiktaş kafilesini kamp yaptıkları otelin önünde bekleyen Beşiktaşlı taraftarlar da stat güzergahı boyunca takımlarına destek verdi.