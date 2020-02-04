Beşiktaş teknik direktörlük görevine efsane oyunculardan Sergen Yalçın'ı getirdi. 2003 yılında kazanılan 100. yıl şampiyonluğu ile birlikte büyük başarılara imza atan ve camiada çok sevilen Sergen Yalçın tercihi gibi eski önemli oyuncularını göreve getiren kulüpler de var. Chelsea'de Frank Lampard, Real Madrid'de Zidane ve M. United takımında Solksjaer gibi örnekler var. İşte liste..

Frank Lampard & Chelsea (Lampard - 1978 doğumlu)

İngiliz oyuncu 13 yıl Chelsea forması giyip Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kupaları dahil sayısız kupa kazandıktan sonra önce Derby County takımında teknik adamlık görevine gelip daha sonra Chelsea'nin başına geçti. Lampard, 2019 yılı Ekim ayında Premier Lig'de ayın menajeri ödülünü almıştı.

Zidane & Real Madrid (Zidane -1972 doğumlu)

Fransız yıldız Zenidine Zidane, Real Madrid ile 2002 yılında Şampiyonlar Ligi dahil büyük başarılara imza atmış "Los Galacticos" adıyla kurulan takımın önemli bir parçası olmuştu. Zidane daha sonra Real Madrid B takımı ile başladığı teknik adamlık kariyerine Real Madrid'in as takımı ile devam etmiş ve büyük başarılara imza atmıştı. Zidane bu sezon ikinci kez göreve geldi.

Solskjaer & Man. United (Solskjaer - 1973 doğumlu)

Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuğu döneminde Manchester United ile 6 kez Premier Lig şampiyonluğu ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kıtalararası Kupa'yı kazanmıştı. Norveçli futbol adamı, Molde takımından teknik direktör olarak kazandığı başarıların ardından efsanesi olduğu kırmızı şeytanlara menajer olarak geldi.

Mikel Arteta & Arsenal ( Arteta - 1982 doğumlu)

Arsenal forması altında beş sezon forma giyen İspanyol Mikel Arteta, FA Cup ve Community Shield başarılarının ardından futbolu bırakıp teknik adamlık kariyerine başlamıştı. Uzun yıllar Manchester City takımında yardımcı menajer olarak görev yapan Arteta, son olarak Emery'nin ayrılmasından sonra Arsenal'in başına geçti.

Simone Inzaghi & Lazio ( Inzaghi - 1976 doğumlu)

Kariyerinde en uzun süre görev yaptığı ekip olan Lazio ile Serie A şampiyonluğu ile birlikte 3 kez İtalya Kupası sevinci yaşayan Simone Inzaghi, 2016-17 sezonunda teknik adamlık kariyerine geçti. Genç takımların ardından Lazio'nun A takımının başına geçen Inzaghi geçen sezon İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası 'nı kazanırken bu sezon 11 maç üst üste kazanıp kulüp rekoru kırmıştı.

Diego Simeone & A. Madrid ( Simeone - 1970 doğumlu)

Futbolculuk kariyerinde 3 sezon Atletico Madrid forması giyen Diego Simeone, teknik adam olarak ülkesinde yakaladığı başarıların ardından Catania ile Avrupa'ya dönmüştü. Simeone 2011 yılından beri İspanyol ekibinde görev yapıyor ve La Liga ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları ile birlikte sayısız başarı ve UEFA Şampiyonlar Ligi finali başarılarına imza attı. Kulüp tarihinin en başarı teknik adamı olarak rekorlar kırdı.

Örneklerde görüldüğü gibi Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a takımı teslim ettiği tarihte yaşı 47 olarak gerçekleşirken, hali hazırda görevde olan benzer isimler arasında çok daha erken başa geçen isimler olduğu gözleniyor. Sergen Yalçın'ın adeta yaşıtı olan Simeone 2011 yılında, Zidane ise 2016 yılında takımın başına geçmişti. 1982 doğumlu Arteta ise hali hazırda Arsenal'in başında.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



