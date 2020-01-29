Sergen Yalçın geri döndü

Altyapısından yetiştiği siyah beyazlı camiada bir efsaneye dönüşen 47 yaşındaki teknik adam yıllar sonra döndüğü Beşiktaş'ta futbol takımının başına geçti.

'Hocaların Hocası' lakablı Serpil Hamdi Tüzün'ün yetiştirdiği Sergen Yalçın genç bir yıldız adayıyken, sol ayağındaki sihir dönemin Beşiktaş teknik direktörü Gordon Milne'in dikkatini çekti ve 19 yaşında profesyonel olarak siyah beyazlı formayı giydi.

1991-1992 sezonunun ilk maçında Beşiktaş-Gençlerbirliği ile İnönü Stadı'nda 1-1 berabere kalırken, Sergen Yalçın 75. dakikada Ali Gültiken'in yerine oyuna dahil oluyor ve siyah beyazlı formayla sahaya ilk adımını atıyordu.

'Türk Futbolunun Süper Solaklarından' olan yıldız futbolcu tarihler 5 Nisan 1992'yi gösterdiğinde Beşiktaş forması altında ilk golü kaydediyor ve görülmeye değer sevincini kale arkasını dolduran taraftarlarla paylaşırken belki futbol kariyerinin en uzun deparını atıyordu.

İki dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın için sayısız tezahürat yapılırken, ünlü yıldızın 100. yılda zaferi getiren Galatasaray ağlarına bıraktığı gol futbolculuk döneminin en anlamlı anlarında biriydi.

Beşiktaş'ın yanısıra Galatasaray'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, sarı kırmızılı ekibin UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda ismi UEFA listesinde yer almamasına rağmen şampiyon ekibin bir parçasıydı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor, Siirt Jetpa, Sloga, Etimesgut Şekerspor formalarını giyen Sergen Yalçın, aktif futbol kariyerini 2008 yılında Eskişehirspor'da sonlandırdı.

2009-2010 sezonunda Beşiktaş paf takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Sergen Yalçın sırasıyla Gaziantep, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor'da görev yaptı.

Son olarak BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam tıpkı geçen sezon Alanyaspor'un başındayken Dolmabahçe'de çıktığı maçın ardından söylediği gibi yuvasına döndü. (Bein Sports)