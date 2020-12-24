Sergen Yalçın geldiği günden beri ligin zirvesinde

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak ilk maçına 1 Şubat 2020'de Ç.Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlıların artık efsaneleşen ismi ile ilk maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon görev yaptığı 15 lig maçında 3.sıraya çıkıp ve Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almıştı.

Beşiktaş, bu sezonda bir ara zorlansa da son 6 haftada 5 galibiyet alıp zirvenin ortağı oldu. Beşiktaş böylece Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin puan farkı ile lideri oldu. Beşiktaş aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı

Galatasaray'a 8 puan, Fenerbahçe'ye 15 puan

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan takımların önemli zorluklar yaşadığı bu dönemde Beşiktyaş 57 puan toplarken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a 8 puan, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise 15 puan fark attı. Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor bu dönemde 30 maça çıkıp 50 puan alırken Başakşehir ise bu sezon yaşadığı düşüşle 48 puanda kaldı









Puan ortalamasında da rakiplerini geçti

Sergen Yalçın 28 maçta 57 puanla 2,04 puan ortalaması yakalayıp şampiyonluk yaşayan takımların seviyesinde devam ederken örneğin bu sezon ilk kez teknik adam olarak görev yapan Çağdaş Atan'ı geçti. Alanyaspor bu sezon 1,93 ortalama yakalarken belli bir maç seviyesinin üzerindeki teknik adamlar 2,00 ortalamasının altında kaldı





Tolga Kuru / fanatik.com.tr

İlgili Haberler Beşiktaş yorumu: 5 yılını kurtaracak bir transfer







