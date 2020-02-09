Sergen Yalçın geldi, Beşiktaş uçuşa geçti

..Ve Kara Kartal uçuşa geçti. Beşiktaş, Sivas yenilgisinin ardından kupada da B.B. Erzurumspor’a elenince teknik direktör Abdullah Avcı’nın biletini kesen yönetim, Sergen Yalçın hamlesinin karşılığını hemen aldı. Siyah-Beyazlılar, Rize’nin ardından dün de Gaziantep Futbol Kulübü’nü yıktı. 2 maçta hanesine altın değerinde 6 puan yazdıran Beşiktaş, zirveyle puan farkını 5’e indirdi. Kartal, şimdi rakiplerinin alacağı sonuçları bekliyor. Hepsinden önemlisi Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş taraftarı da camiası da tekrar özlenen havayı yakaladı, “Şampiyonluk yarışında biz de varız” mesajını yolladı.

Gözler Göztepe kararında

Hafta içinde gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nda olacak. Öyle ki kural hatası yapılan Göztepe maçının tekrarlanma ihtimali oldukça yüksek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı son açıklamada, “Bir kaç güne belli olacak” demişti. Eğer Göztepe maçı da yeniden oynanır ve Beşiktaş kazanırsa, Kartal tam anlamıyla potaya girecek.