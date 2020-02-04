Sergen Yalçın geldi, Adem Ljajic uçuşa geçti

Kara Kartal’ın yıldız orta saha oyuncusu Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla, geçen dönemki görüntüsünü aratmıştı. Ligin geçen döneminde 32 maça çıkıp 9 gol ve 13 asistlik görüntü sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 23 maçta 4 gol ve 7 asistte kalmıştı. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’nın sisteminde kendisini göstermekte zorlanan Ljajic, tecrübeli hocanın ayrılığı sonrasında adeta kendini buldu. 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın’ın takımın başına getirilmesi sonrasında saha içerisinde daha fazla serbestlik kazandı ve bu durum da performansına direkt olarak yansıdı.

Duran toplar artık onda

Rizespor mücadelesinde Gökhan Gönül’ün 79. dakikada attığı golün asistini yapan Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni taktiğinde kendisine daha fazla boş alan bırakılması sebebiyle oldukça mutlu...

Yalçın’ın, Bosna asıllı Sırp futbolcuyla yaptığı toplantıda oyuncusundan rakip ceza alanı önünde kaleyi gördüğü yerden şut atmasını ve duran topları kullanmasını istemesinin ardından özgüveni yerine gelen Ljajic’in, idman performansında da yükseliş olduğu bildirildi. Beşiktaş’ın yeni teknik ekibinin de Ljajic’in performans grafiğinin yükseğe çıkması sebebiyle memnun olduğu belirtildi.