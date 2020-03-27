Sergen Yalçın: Futbolcular bütün kondisyonlarını kaybeder

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

TFF'den resmi bir açıklama gelene kadar idmanlara başlamayı düşünmediklerini kaydeden başarılı hoca, "Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz. Telekonferansla antrenmana gerek yok. Biraz abartı o. Hepsi profesyonel futbolcu. Oyuncular için kolay bir durum değil. Bu süreler uzun süreler. 3-4 haftalık bir süre geçerse oyuncular bütün kondisyonunu kaybeder" dedi.

'Tedbirlere uymaya çalışıyoruz'

Corona virüs testlerinin negatif çıktığını da belirten Yalçın, "Testlerimiz negatif çıktı. Testlerde problem yok. Ancak Corona virüs yüzünden gelecek sezonu planlayamıyoruz. Sağlık Bakanlığımız, çok iyi, önemli tedbirler aldı biz de bunlara uymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.