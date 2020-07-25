Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisine göre 4 değişiklik yaptı

Üçüncülük şansını koruyan Beşiktaş, sezonun son haftasında Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ilk 11’inde takımdan ayrılan ve cezalı futbolcular nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens’ten son maçta faydalanmadı.

Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11’de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N’Koudou’yu görevlendirdi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz’ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.

Beşiktaş’ın ilk 11’ini Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rıdvan Yılmaz, Mumammed Elneny, Atiba Hutchinson, Diaby, Tyler Boyd, Nkoudou ve Güven Yalçın oluşturdu.

Ankara’ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu.

Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izledi.