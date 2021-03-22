Sergen Yalçın, Ersin ve Utku ile lig tarihine geçmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta sezon başında Sergen Yalçın cesur bir karar aldı. Kaleci konusunda genç isimlere güvenen Sergen Yalçın bu bölgeye transfer yapmayacağını söyledi. Yabancı ya da tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmayan Sergen Yalçın, 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile şampiyon olursa lig tarihine geçecek. (Not: Şampiyonluk tarihi itibariyle doldurduğu yaş baz alındı)

Sergen Yalçın, yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak. İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Harun Tekin, Trabzonspor'da ise Uğurcan gibi rakipleri olmasına rağmen Ersin - Utku ikilisi takımlarının zirvede yer almasında büyük katkı verdi.

Bu sezon gol yemeden en çok maç bitiren kaleciler: Boffin (11 maç), Ersin (10 maç), Uğurcan (10 maç)

Bu sezon 29 lig maçı oynayan Beşiktaş'ta 01.01.2001 doğumlu Ersin Destanoğlu 24 maça, 02.11.1997 doğumlu Utku Yuvakuran 6 maça çıktı. Gaziantep FK maçında iki kaleci de görev yapmıştı





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Daum'dan benzer başarı...

Lig tarihinde 23 yaş ve altındaki kalecilerle şampiyonluğa ulaşan son isim Christoph Daum oldu. Fenerbahçe 2003-04 sezonunda hayata gözlerini yuman Enke dışında Volkan Demirel ve Recep Biler ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluk yaşandığı tarihte Volkan Demirel 22 yaşında, Recep Biler ise 23 yaşında idi. Bu ikilinin yaş ortalaması 22,5 olarak gerçekleşti

En genç şampiyon kaleci Özcan Arkoç (maçların genelinde oynayanlar içinde)

Lig tarihinde şampiyon olan takımın ilk kalecisi olan bir başka deyişle maçların çoğunluğunda oynayıp mutlu sona ulaşan en genç kaleci ise Fenerbahçeli Özcan Arkoç oldu. İlk sezon olan 1959'da Fenerbahçe mutlu sona ulaşırken o dönemde 19 yaşında olan Özcan Arkoç, 16 maçın 12 tanesinde görev yapıp şampiyon olmuştu. Özcan Arkoç, finalde o meşhur Metin Oktay'ın fileleri delen golünde de kalede yer almıştı





Şenol Güneş efsanesi ve 1975-76 Trabzonspor'un şampiyon kalecileri

Trabzonspor ilk şampiyonluğunu 1975-76 sezonunda kazanırken takımın as kalecisi Şenol Güneş daha 23 yaşından 24 yaşına yeni geçmişti. Kadroda bulunan ve süre alan Mustafa Özbey 24 yaşında, Alptekin Nazifoğlu ise muhtemelen 19 yaşındaydı. Trabzonspor tıpkı bu sezonki Beşiktaş'a benzer bir yapı ile tarihi bir başarıya imza atmış, Şenol Güneş efsanesi ise bu sezonla başlamıştı





Fatih Terim'in Mehmet Bölükbaşı tercihi

1997-98 sezonunda Galatasaray lig şampiyonu olurken Fatih Terim, kaleyi iki genç Türk kaleciye emanet etmişti. Şampiyon olunduğu zaman 26 yaşını dolduran Volkan Kilimci'nin yanı sıra 19 yaşındaki Mehmet Bölükbaşı'nın 15 maç görev yapması önemliydi. Galatasaray o sezon 22,5 yaş ortalamasına sahip bir kaleci hattıyla şampiyon olmuştu.





Süper Lig'de şampiyon olan takımların kalecileri

2019-2020 / Başakşehir / Mert Günok (33 maç) - Volkan Babacan (1 maç) / yaş ort: 31,0

2018-2019 / Galatasaray / Muslera (33 maç) - İsmail Çipe (2 maç) / yaş ort: 28,0

2017-2018 / Galatasaray / Muslera (33 maç) - Carrasco (1 maç) / yaş ort: 33,5

2016-2017 / Beşiktaş / Fabri (32 maç) - Tolga Zengin (3 maç) / yaş ort: 31,0

2015-2016 / Beşiktaş / Tolga Zengin (30 maç) - Boyko (3 maç)- Günay Güvenç (2 maç) / yaş ort: 28,0

2014-2015 / Galatasaray / Muslera (32 maç) - Sinan Bolat (2 maç) / yaş ort: 27,0

2013-2014 / Fenerbahçe / Volkan Demirel (29 maç) - Mert Günok (5 maç) / yaş ort: 28,5

2012-2013 / Galatasaray / Muslera (33 maç) - Ufuk Ceylan (1 maç) - Eray İşcan (1 maç) / yaş ort: 24,3

2011-2012 / Galatasaray / Muslera (39 maç) - Ufuk Ceylan (1 maç) - Aykut Erçetin (1 maç) / yaş ort: 26,3

2010-2011 / Fenerbahçe / Volkan Demirel (32 maç) - Mert Günok (3 maç) / yaş ort: 25,0

2009-2010 / Bursaspor / Ivankov (30 maç) - Yavuz Özkan (2 maç) / yaş ort: 29,0

2008-2009 / Beşiktaş / Rüştü Reçber (29 maç) - Hakan Arıkan (6 maç) / yaş ort: 31,0

2007-2008 / Galatasaray / Orkun Uşak (21 maç) - Aykut Erçetin (13 maç) / yaş ort: 26,0

2006-2007 / Fenerbahçe / Volkan Demirel (16 maç) - Serdar Kulbilge (12 maç) - Rüştü Reçber (8 maç) / yaş ort: 28,3

2005-2006 / Galatasaray / Mondragon (34 maç) / yaş ort: 34,0

2004-2005 / Fenerbahçe / Rüştü Reçber (29 maç) - Volkan Demirel (7 maç) / yaş ort: 27,5

2003-2004 / Fenerbahçe / Volkan Demirel (19 maç) - Recep Biler (14 maç) - Robert Enke (1 maç) / yaş ort: 23,6 * (Enke hariç 22,5)

2002-2003 / Beşiktaş / Oscar Cordoba (31 maç) - Göksel Gencer (3 maç) / yaş ort: 30,5

2001-2002 / Galatasaray / Mondragon (28 maç) - Kerem İnan (6 maç) / yaş ort: 26,0

2000-2001 / Fenerbahçe / Rüştü Reçber (33 maç) - Oğuz Dağlaroğlu (3 maç) / yaş ort: 24,5

1999-2000 / Galatasaray / Taffarel (30 maç) - Mehmet Bölükbaşı (5 maç) - Kerem İnan (1 maç) / yaş ort: 25,0

1998-1999 / Galatasaray / Taffarel (32 maç) - Mehmet Bölükbaşı (2 maç) / yaş ort: 26,5

1997-1998 / Galatasaray / Volkan Kilimci (20 maç) - Mehmet Bölükbaşı (15 maç) / yaş ort: 22,5

1996-1997 / Galatasaray / Volkan Kilimci (14 maç) - Hayrettin Demirbaş (11 maç) - M. Duymazer (8 maç) - P. Esser (1 maç) / yaş ort: 26,8

1995-1996 / Fenerbahçe / Rüştü Reçber (29 maç) - Engin İpekoğlu (6 maç) / yaş ort: 28,5

1994-1995 / Beşiktaş / Aumann (25 maç) - Şener Kurtulmuş (10 maç) - Zafer Öğer (1 maç) / yaş ort: 30,7

1993-1994 / Galatasaray / Hayrettin Demirbaş (30 maç) / yaş ort: 30,0

1992-1993 / Galatasaray / Hayrettin Demirbaş (30 maç) / yaş ort: 29,0

1991-1992 / Beşiktaş / Jaroslaw Bako (28 maç) - Metin Akçevre (2 maç) / yaş ort: 26,0

1990-1991 / Beşiktaş / Engin İpekoğlu (28 maç) - Metin Akçevre (3 maç) / yaş ort: 26,5

1989-1990 / Beşiktaş / Engin İpekoğlu (34 maç) - Metin Akçevre (1 maç) / yaş ort: 25,5

1988-1989 / Fenerbahçe / Schumacher (35 maç) - 1 maç hükmen / yaş ort: 35,0

1987-1988 / Galatasaray / Simovic (33 maç) - Hayrettin Demirbaş (5 maç) / yaş ort: 28,5

1986-1987 / Galatasaray / Simovic (33 maç) - Hayrettin Demirbaş (3 maç) / yaş ort: 27,5

1985-1986 / Beşiktaş / Zafer Öğer (22 maç) - Adem İbrahimoğlu (14 maç) / yaş ort: 27,5

1984-1985 / Fenerbahçe / Yaşar Duran (25 maç) - Nurettin Yıldız (10 maç) / yaş ort: 28,0

1983-1984 / Trabzonspor / Şenol Güneş (34 maç) - Ö. Alper Boğuşlu (1 maç) / yaş ort: 26,0

1982-1983 / Fenerbahçe / Yaşar Duran (27 maç) - Nurettin Yıldız (8 maç) / yaş ort: 26,5

1981-1982 / Beşiktaş / Adem İbrahimoğlu (26 maç) - Rasim Kara (9 maç) / yaş ort: 28,5

1980-1981 / Trabzonspor / Şenol Güneş (29 maç) - Ö. Alper Boğuşlu (2 maç) / yaş ort: 23,0

1979-1980 / Trabzonspor / Şenol Güneş (30 maç) - Ali Çanakçı (1 maç) / yaş ort: 23,5

1978-1979 / Trabzonspor / Şenol Güneş (30 maç) / yaş ort: 27,0

1977-1978 / Fenerbahçe / Ivançeviç (28 maç) - Fuat Güngör (2 maç) / yaş ort: 23,0*

1976-1977 / Trabzonspor / Şenol Güneş (28 maç) - Alptekin Nazifoğlu (2 maç) / yaş ort: 22,5

1975-1976 / Trabzonspor / Şenol Güneş (24 maç) - Mustafa Özbey (6 maç) - Alptekin Nazifoğlu (1 maç) / yaş ort: 22,0

1974-1975 / Fenerbahçe / Yavuz Şimşek (23 maç) - Adil Eriç (11 maç) / yaş ort: 25,0

1973-1974 / Fenerbahçe / Datcu (21 maç) - Adil Eriç (10 maç) - Yavuz Şimşek (1 maç) / yaş ort: 28,5

1972-1973 / Galatasaray / Yasin Özdenak (26 maç) - Nihat Akbay (4 maç) / yaş ort: 26,0

1971-1972 / Galatasaray / Yasin Özdenak (16 maç) - Nihat Akbay (14 maç) / yaş ort: 25,0

1970-1971 / Galatasaray / Yasin Özdenak (27 maç) - Nihat Akbay (4 maç) / yaş ort: 24,0

1969-1970 / Fenerbahçe / Datcu (29 maç) - Yavuz Şimşek (3 maç) / yaş ort: 27,5

1968-1969 / Galatasaray / Nihat Akbay (28 maç) - Varol Ürkmez (4 maç) / yaş ort: 28,0

1967-1968 / Fenerbahçe / Yavuz Şimşek (27 maç) - Hakan Cantez (6 maç) - Ali Filibeli (1 maç) / yaş ort: 26,7

1966-1967 / Beşiktaş / Necmi Mutlu (32 maç) - Sabri Dino (3 maç) / yaş ort: 27,5

1965-1966 / Beşiktaş / Necmi Mutlu (28 maç) - Sabri Dino (5 maç) / yaş ort: 26,5

1964-1965 / Fenerbahçe / Hakan Cantez (16 maç) - Ali Filibeli (14 maç) / yaş ort: 25,5

1963-1964 / Fenerbahçe / Hakan Cantez (25 maç) - Ali Filibeli (9 maç) / yaş ort: 24,5

1962-1963 / Galatasaray / Turgay Şeren (22 maç) - Bülent Gürbüz (16 maç) - Altay Yavuzarslan (4 maç) / yaş ort: 27,7

1961-1962 / Galatasaray / Turgay Şeren (36 maç) - Bülent Gürbüz (2 maç) / yaş ort: 30,5

1960-1961 / Fenerbahçe / Özcan Arkoç (27) - Şükrü Ersoy (11 maç) / yaş ort: 25,5

1959-1960 / Beşiktaş / Necmi Mutlu (38 maç) / yaş ort: 24,0

1959 / Fenerbahçe / Özcan Arkoç (12) - Şükrü Ersoy (4 maç) / yaş ort: 24,0





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr