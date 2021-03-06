Sergen Yalçın: Erken gol işimizi kolaylaştırır

Süper Lig’de 28. hafta mücadelesinde Yeni Malatya’yı deplasmanda 1-0’lık skorla geçen Siyah-Beyazlılar, ligdeki kazanma serisini 4’e yükseltmişti. Hem rakibin sert futbolu hem de Yeni Malatya Stadyumu’nun bozuk zemini sebebiyle skor üretme konusunda oyunun ilk bölümünde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, 59. dakikada Atiba Hutchinson’ın attığı golle kazanmıştı. Dün yapılan takım çalışması öncesinde oyuncularıyla biraraya gelen teknik direktör Sergen Yalçın, bu akşam karşı karşıya gelecekleri Gaziantep mücadelesinde erkenden skor bulmaları gerektiğini söyledi.

‘Bitiricilik konusunda etkili olmamız şart’

Başarılı çalıştırıcı, “Malatya deplasmanındaki zemin, pas yapmamızı zorlaştırmıştı. Şimdi Gaziantep mücadelesine kendi sahamızda çıkacağız. Kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor. Rakibimiz, ligde 3 hafta sonra kazandı ve bunun moraliyle karşımıza çıkacak. Bu mücadelede oyunun başlama düdüğünden sonuna kadar herkes çok dikkatli olmalı. Gaziantep karşısında erkenden bulacağımız bir gol, işleri bizim için kolaylaştırır. Bu konuda özellikle hücum hattımıza büyük iş düşüyor. Özellikle bitiricilik konusunda daha etkili olmamız şart. Orta alan ve kanatlarda görev alan isimler de maç boyunca hücum hattını desteklemeli” sözlerini sarf etti.



