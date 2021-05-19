Sergen Yalçın: En büyük pay oyuncularımın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 yenip şampiyon oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Kazanılan başarıda en büyük pay oyuncularımın. Çünkü oyuncularım çok zor zaman geçirdiler, çok stresli haftalarda mücadele ettiler. Zor bir sezonun ardından ciddi bir karakter ortaya koyarak 2 kupa kazandılar. Ben ve ekibim elimizden geldiğince takımı ayakta tutmaya çalıştık bu sezon. Bazen inişli-çıkışlı grafikler oldu, bazen kan kaybettik, bazen düştük ama hiçbir zaman aşağıya düşürmedik. Antalyasporlu oyuncuları alkışladık. Onlar da bizim oyuncularımızı alkışladı. Antalyaspor takımını tebrik ediyorum” dedi.

Sergen Yalçın adını tarihe kazıdı

Bu sezon hem Spor Toto Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, kulüp tarihine geçti. Tecrübeli hoca, Beşiktaş tarihinde Gordon Milne (1989/90) ve Mustafa Denizli’nin (2008/09) ardından aynı sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan üçüncü teknik direktör oldu. Yalçın, Siyah-Beyazlılar’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonu olan ilk isim olmayı da başarmıştı.