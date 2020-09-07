Sergen Yalçın eleştirilere yanıt verecek

Sivasspor’a 1-0 kaybettikleri hazırlık turnuvası maçının ardından kendisi için yapılan eleştirilere yanıt vereceğini açıklayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün basın mensuplarının karşısına geçecek.

07 Eylül 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Sergen Yalçın eleştirilere yanıt verecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor’a 1-0 kaybettikleri hazırlık turnuvası maçının ardından kendisi için yapılan eleştirilere yanıt vereceğini açıklamıştı. Genç çalıştırıcı, bugün saat 13.30’da Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına geçecek.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak olan Yalçın, sonrasında yeni sezon yapılanmalarıyla ilgili olarak planlarını anlatacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...