Sergen Yalçın eleştirilere yanıt verecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor’a 1-0 kaybettikleri hazırlık turnuvası maçının ardından kendisi için yapılan eleştirilere yanıt vereceğini açıklamıştı. Genç çalıştırıcı, bugün saat 13.30’da Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına geçecek.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak olan Yalçın, sonrasında yeni sezon yapılanmalarıyla ilgili olarak planlarını anlatacak.