Sergen Yalçın: Eksiklerimiz var ama...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında zorlu rakibi Başakşehir'i konuk ediyor. Maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şekilde:

Eksiklerimizin olduğu bir gerçek. Hasta olanlar var geri dönenler var. Hayat herkes için aynı. Onların yerine koyabileceğimiz oyuncularımız var. Dorukhan, Necip, Rıdvan zaten oynayan oyuncumuz. Güçlü bir takımla oynayacağız. İyi hazırlandık. Önce görelim, maçtan sonra bir daha konuşalım.

Josef'i de stoper oynatabilirdik. Bu opsiyonu uygun gördüm. Oyundaki durum nedir ona göre bir değerlendirme yapacağız. N'Koudou ve Gökhan döndü ancak sakatlıktan döndükleri için hemen kullanmak istemedik. Oyunun gidişatına göre hamleler yapacağız.