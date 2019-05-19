Sergen Yalçın: Dostça güzel bir müsabaka oldu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili "Dostça güzel bir müsabaka oldu. Skor da adaletli oldu." dedi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını, golü erken bulduklarını belirterek, ilk 45 dakika iyi oynadıklarını söyledi.

İkinci yarıya konuk takım Çaykur Rizespor’un daha baskılı başladığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Penaltıdan golü buldular. Penaltıdan sonra onların da pozisyonu var bizim de pozisyonlarımız var. Açık bir müsabaka oldu. Bunun da nedeni iki takımın da artık ligde bir pozisyonunun kalmaması olabilir. İki tarafta sadece sıralama için oynuyor. İyi bir mücadele oldu, oyuncular da sahada iyi niyetle mücadele ettiler. Dostça güzel bir müsabaka oldu. Skor da adaletli oldu. Onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Bana göre denk bir müsabakaydı. Adaletli bir skor."

Yalçın, sezonun sonlarında bu tür müsabakaları oynamanın zor olduğunu vurgulayarak, oyuncuların artık bütün sezonun yorgunluğunu yaşamaya başladığını belirtti.

Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile formalite maçına çıkacaklarını dile getiren Yalçın, "O maçtan sonra herkes tatile çıkacak. Umarım yeni sezon herkes için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.